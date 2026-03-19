Об этом американский лидер заявил в четверг, 19 марта, передает CNN.
Планирует ли Трамп отправлять наземные войска в Иран?
Ранее СМИ писали, что американское руководство якобы рассматривает возможность отправки американских военных для усиления операции на Ближнем Востоке.
Впрочем Трамп, отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, отклонил такую возможность.
Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы, конечно, вам об этом не сказал, но я не отправляю войска,
– подчеркнул Трамп.
Возможна ли сухопутная операция против Ирана?
Трамп отметил, что сухопутная операция против иранского режима возможна, однако "только по очень весомой причине".
Также президент США сказал, что "на каком-то этапе" рассматривается наземное вмешательство США.
11 марта американский лидер заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре". Он объяснил это тем, что в Иране уже "практически не по чему целиться".