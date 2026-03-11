Кроме этого Трамп не раз говорил о смене режима аятолл. Как пояснил 24 Каналу американский политик, бывший военный Адриан Боненбергер, скорее всего, удар хотел нанести Израиль, а США лишь поддержали союзника.

Решится ли Трамп на наземную операцию?

Глава Белого дома объяснял, что Иран представлял угрозу для региона, он не раз обещал ударить по американским базам в Израиле, поэтому в Америке были вынуждены действовать. Своими атаками они серьезно разрушили ядерную промышленность, но если настоящая цель – смена режима, тогда дела идут плохо.

История учит, что воздушная компания мало когда бывает эффективной, чтобы заставить режим измениться. Поэтому пока трудно сказать, как идет война, ведь мы точно не знаем ради чего она ведется,

– добавил Адриан Боненбергер.

Иранский режим действительно делает ужасные вещи, к тому же россияне используют их беспилотники для ударов по Украине. Но также следует понимать, что американской армии очень трудно готовиться к определенным действиям, если никто не знает конечной цели операции.

Если цель уничтожить ядерный потенциал Ирана, тогда это можно сделать бомбами. Но изменение режима или безусловная капитуляция означает риск того, что придется вводить сухопутные войска. Тогда масштаб операции может очень быстро расшириться.

Очевидно, что Россия тоже до конца не понимала, какая ее конечная цель в Украине. Кто-то хотел уничтожения всей Украины, кто-то – еще захват Польши и стран Балтии, поэтому их армия плохо подготовилась к вторжению частично из-за этого. Украинская армия нанесла оккупантам очень большие потери.

Я не хочу, чтобы мы столкнулись с этим в Иране, когда для захвата города введено бригаду или дивизию, а потом придется вводить еще и еще. Если мы хотим капитуляции Ирана, то это потребует большого количества солдат. Нужно одобрение Конгресса и годы последовательных усилий. Но тогда надо сказать американскому народу, что погибнут тысячи наших военных,

– подчеркнул американский политик.

Возможно, для Израиля такая цена является приемлемой, потому что они давно враждуют с Ираном. Но для Соединенных Штатов – вряд ли.

