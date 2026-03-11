Об этом пишет CNN.

Как отреагировали в Иране на слова Трампа о сроках войны на Ближнем Востоке?

Отреагировал на слова Дональда Трампа о "скором окончании" войны в Иране заместитель КСИР Али Фадави. Свое заявление он сделал в духе пропаганды режима аятолл.

Со вчерашнего дня Трамп лично просит объявить прекращение огня. Если бы враг побеждал в войне, он не призывал бы весь мир посредничать для объявления перемирия,

– заявил Фадави иранским СМИ.

По мнению иранского военного, президент США сделал это заявление "из-за давления, которое отсюда на него оказывается". Он также пригрозил, что "американцам следует ожидать новых сюрпризов в ближайшие дни".

Что говорят в Израиле о "скором окончании войны"?

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил во время встречи в штаб-квартире Армии обороны Израиля в Тель-Авиве 11 марта, что операция Израиля в Иране "будет продолжаться без ограничений во времени".

"Эта операция будет продолжаться без ограничений во времени, пока мы не достигнем всех целей и не получим решительной победы в кампании", – сказал Кац.

Он также возложил ответственность за будущее Ирана на его граждан.

Мы также должны продолжать это делать (операцию в Иране – 24 Канал), чтобы дать иранскому народу возможность подняться и действовать, и избавиться от этого режима. В конце концов, это зависит от них,

– заявил глава израильского Минобороны.

Яир Голан, глава израильской Демократической партии, раскритиковал заявление Каца на своей странице в соцсети Х.

"Войне не нужны временные ограничения, ей нужна стратегия выхода и министр обороны, который не является клоуном. Но в течение двух с половиной лет это правительство преуспело только в одном – открытии фронтов – и застревании на этом", – написал Голан.

Что Трамп говорил о "скором окончании" войны в Иране?