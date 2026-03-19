Он остается единственным экспортным узлом для сырой нефти из стран залива. Об этом пишет Reuters.

Что известно об атаке?

Нефтеперерабатывающий завод SAMREF нефтяного гиганта Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море стал мишенью утром 19 марта.

Утверждается, что последствия атаки были минимальными. Чем именно осуществлялась воздушная атака, не уточняется.

Янбу – сейчас единственный экспортный пункт для любой сырой нефти из арабских стран Персидского залива. Ведь Ормузский пролив перекрыт Ираном, а оттуда протекала пятая часть мировых поставок нефти.

Другим основным экспортным портом, кроме Янбу, является порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Он тоже подвергался атакам.

Перед атакой на SAMREF Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил предупреждение об эвакуации для нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

К слову, события на Ближнем Востоке сосредоточились именно вокруг нефтяных запасов и нефтедобычи. Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный отметил 24 Каналу, что, вероятно, для Трампа уничтожение иранского режима абсолютно второстепенно.

