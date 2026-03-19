Война в Иране продолжается уже третью неделю. Об этом пишет Reuters.

Что известно о планах США по Ирану?

Планы США направлены на обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Миссию будут выполнять, как говорят источники, преимущественно с помощью воздушных и военно-морских сил.

Но, чтобы обеспечить безопасность пролива, также понадобятся войска на побережье Ирана.

Администрация Трампа обсуждала и варианты отправки наземных войск на остров Харг в Иране – центр 90% экспорта иранской нефти. Но такую операцию называют очень рискованной. Ведь Иран имеет возможность добраться до острова с помощью ракет и беспилотников.

Соединенные Штаты нанесли удары по военным целям на острове 13 марта, и Трамп также угрожал нанести удары по его критически важной нефтяной инфраструктуре. Однако, учитывая его жизненно важную роль в экономике Ирана, контроль над островом, вероятно, будет рассматриваться как лучший вариант, чем его уничтожение,

– пишет Reuters ссылаясь на военных экспертов.

Чиновники также обсуждали возможность развертывания американских войск для обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана. Но эта задача тоже будет очень сложной и рискованной даже для сил специальных операций США.

В то же время отмечается, что любое использование американских наземных войск может иметь значительные политические риски для Трампа. Среди американцев поддержка иранской кампании низкая. Да и сам Трамп давал предвыборные обещания избежать втягивания США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

"Сейчас решение об отправке наземных войск не принято, президент Трамп мудро держит все варианты в своем распоряжении... Президент сосредоточен на достижении всех определенных целей операции "Эпическая ярость", – говорят источники издания.

Напомним, что Трамп имеет целью уничтожить потенциал баллистических ракет Ирана, его флот. Также хочет обеспечить, чтобы террористические приспешники Ирана не могли дестабилизировать регион, и гарантировать, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия.



В частности, с 28 февраля США нанесли более 7800 ударов и повредили или уничтожили более 120 иранских судов.

Война на Ближнем Востоке: последние новости