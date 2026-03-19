Війна в Ірані триває уже третій тиждень. Про це пише Reuters.

Що відомо про плани США щодо Ірану?

Плани США спрямовані на забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Місію виконуватимуть, як кажуть джерела, переважно за допомогою повітряних та військово-морських сил.

Але, щоб забезпечити безпеку протоки, також знадобляться війська на узбережжі Ірану.

Адміністрація Трампа обговорювала й варіанти відправки наземних військ на острів Харг в Ірані – центр 90% експорту іранської нафти. Але таку операцію називають дуже ризикованою. Адже Іран має можливість дістатися до острова за допомогою ракет та безпілотників.

Сполучені Штати завдали ударів по військових цілях на острові 13 березня, і Трамп також погрожував завдати ударів по його критично важливій нафтовій інфраструктурі. Однак, враховуючи його життєво важливу роль в економіці Ірану, контроль над островом, ймовірно, розглядатиметься як кращий варіант, ніж його знищення,

– пише Reuters посилаючись на військових експертів.

Посадовці також обговорювали можливість розгортання американських військ для забезпечення безпеки іранських запасів високозбагаченого урану. Але це завдання теж буде дуже складним і ризикованим навіть для сил спеціальних операцій США.

Водночас зазначається, що будь-яке використання американських наземних військ може мати значні політичні ризики для Трампа. Серед американців підтримка іранської кампанії низька. Та й сам Трамп давав передвиборчі обіцянки уникнути втягування США в нові конфлікти на Близькому Сході.

"Наразі рішення про відправку наземних військ не прийнято, президент Трамп мудро тримає всі варіанти у своєму розпорядженні… Президент зосереджений на досягненні всіх визначених цілей операції "Епічна лють", – кажуть джерела видання.

Нагадаємо, що Трамп має на меті знищити потенціал балістичних ракет Ірану, його флот. Також хоче забезпечити, щоб терористичні поплічники Ірану не могли дестабілізувати регіон, та гарантувати, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.



Зокрема, з 28 лютого США завдали понад 7800 ударів та пошкодили або знищили понад 120 іранських суден.

