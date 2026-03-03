На объекте вспыхнул пожар после перехвата дрона. Об этом пишет AP.

Что известно о новой атаке на ОАЭ?

О жертвах или пострадавших в результате атаки на терминал не сообщается.

Отмечается, что дрон был перехвачен, но обломки попали в нефтепромышленную зону Фуджейры.

Сейчас пожар уже ликвидирован.

Атакованный терминал – один из крупнейших на Ближнем Востоке.

Нефтяной терминал Фуджейра – это наземное хранилище нефти мирового класса вместимостью 1,177 миллиона кубических метров. Там хранится сырая нефть, мазут, газойль и бензин.

Справочно. Фуджайра – единственный эмират, который имеет выход к Оманскому заливу. Этот порт позволяет ОАЭ экспортировать нефть в обход Ормузского пролива через трубопровод Абу-Даби - Фуджейра.

Согласно открытым данным, порт Фуджейра занимает 3 место в мире по объему экспорта нефтепродуктов. Например, отсюда ежемесячно вывозится моторных масел от 600 000 до 800 000 тонн.

Что известно об атаках Ирана на соседей?

  • Уже в целом сотни иранских ракет и беспилотников были выпущены по ОАЭ, Катару и Кувейту. СМИ пишут о по меньшей мере 6 погибших и более 100 раненых, многие из которых – рабочие-мигранты.

  • 2 марта БпЛА атаковали электростанцию и энергетический объект в Катаре. Вскоре после этого QatarEnergy, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, заявил, что останавливает производство. А в Саудовской Аравии Иран ударил по нефтеперерабатывающему заводу "Рас Танура", там произошел пожар.

  • Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что рынок будет краткосрочно реагировать на события на Ближнем Востоке. Цены на природный газ и топливо кое-где уже начали резко расти. Например, в Германии на заправках образовались длинные очереди. А вот в Италии, как рассказали украинцы в комментарии 24 Каналу, ситуация пока спокойная.