За словами американського лідера, Путін викликає більше довіри, ніж український президент. Про це Трамп заявив ведучій програми "The 11th Hour" на телеканалі MS Now Стефані Руле.

Що заявив Трамп?

Трамп наголосив, що рівень його довіри до Путіна вищий, ніж до будь-кого з європейських лідерів. Він також зазначив, що, на його думку, російський лідер не боїться Європи.

Крім того, Трамп заявив, що йому складніше вести справи з президентом України Володимиром Зеленським, ніж із главою Кремля.

Також американський лідер наголосив, що Україна ніяк не допомогла США, навіть попри те, що український президент заявляв інше. Зеленський повідомляв, що на Близькому Сході працюють 228 українських фахівців, які допомагають покращувати місцеву ППО для протидії атакам дронів. Вони проводять консультації та оцінюють захист критичної інфраструктури, розробляючи практичні рішення для підвищення ефективності повітряної оборони.

Що Путін запропонував Трампу?