Ожидается, что стороны обсудят дальнейшие шаги в рамках мирного процесса и вопросы безопасности. Об этом сообщает "Укринформ".

Смотрите также Трамп может встать на сторону Украины в переговорах при одном условии, – политолог

Что известно о предстоящей встрече?

Украинская делегация прибыла в Майами для проведения переговоров с представителями США – спецпредставителем Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером. Встреча станет частью дальнейших дипломатических контактов между Киевом и Вашингтоном по урегулированию войны.

Ожидается, что ключевой темой переговоров станет обсуждение возможных путей достижения мира, а также согласование позиций сторон относительно дальнейших шагов. Детали повестки дня пока не разглашаются.

Известно, что к переговорам привлечены ключевые представители обеих сторон, в частности в украинскую делегацию входят Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что еще известно о переговорах в Майами?

Россиян на переговорах не будет, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Хотя ранее пресс-секретарь диктатора говорил – Россия ждет продолжения переговоров. Зеленский объяснил, что у россиян нет политической воли.

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул: переговорную паузу нужно завершать. А от Америки есть сигналы о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины. Киев работает над тем, чтобы переговоры "были действительно содержательными".

Однако бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился с 24 Каналом своим мнением: прогресса не будет. На фоне войны на Ближнем Востоке Россия начала зарабатывать на нефти, хотя раньше Москва была в более трудной ситуации, поскольку США держали санкции, а Индия перестала торговать с россиянами. Теперь же Путину нет смысла идти на уступки.