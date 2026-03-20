Об этом сообщило Общественное. Журналисты ссылаются на информированные источники.
Где пройдут мирные переговоры 21 марта?
Согласно данным Общественного, встреча украинской делегации с США состоится в Майами. Украинская сторона будет представлена секретарем СНБО Рустемом Умеровым, главой Офиса Президента Кириллом Будановым, председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
С американской стороны будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Ранее некоторые СМИ писали, что именно с ним встретятся украинцы.
24 Канал попросил спикеров Владимира Зеленского и Рустема Умерова о комментарии. Мы дополним эту новость, как только он появится.
Что говорил Зеленский о мирных переговорах?
Интересно, что президент называл еще одного украинского делегата, который поехал в США. Это первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица. 19 марта Зеленский заявил, что политическая часть переговорной группы Украины уже в пути в Америку.