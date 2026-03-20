Всего определено несколько задач. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Какие задачи получила украинская команда для работы в США?

Глава государства заявил, что основная задача команды – определить четкие параметры трехсторонней встречи по завершению войны в Украине и подготовить все необходимые документы для переговоров. Кроме этого, переговорная группа работает над программой PURL, через которую осуществляется покупка ракет для систем Patriot.

Украина также будет обсуждать с США стратегическую инициативу "дрон-дел" (drone deal), что предусматривает производство и применение морских и дальнобойных беспилотников, совместный обмен боевым опытом и проведение тренировок.

Зеленский подчеркнул, что эти шаги важны для укрепления обороноспособности Украины и координации действий с партнерами в сфере безопасности.

