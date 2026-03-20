Про це повідомило Суспільне. Журналісти посилаються на поінформовані джерела.

Де пройдуть мирні переговори 21 березня?

Відповідно до даних Суспільного, зустріч української делегації зі США відбудеться у Маямі. Українська сторона буде представлена секретарем РНБО Рустемом Умєровом, очільником Офісу Президента Кирилом Будановим, головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

З американського боку буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф. Раніше деякі ЗМІ писали, що саме з ним зустрінуться українці.

24 Канал попросив речників Володимира Зеленського та Рустема Умєрова про коментар. Ми доповнимо цю новину, щойно він з'явиться.

Що говорив Зеленський про мирні переговори?

Цікаво, що президент називав ще одного українського делегата, який поїхав до США. Це перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця. 19 березня Зеленський заявив, що політична частина переговорної групи України вже в дорозі до Америки.

У вечірньому зверненні в четвер лідер держави підкреслив: переговорну паузу потрібно завершувати. А від Америки є сигнали щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Київ працює над тим, щоб переговори "були дійсно змістовними".

Чому не буде представників Росії?

Росіян на переговорах не буде, про що заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Хоча раніше прессекретар диктатора говорив – Росія чекає на продовження перемовин. Зеленський пояснив, що в росіян немає політичної волі.

Також президент додав, що українська військова підгрупа не їде до США, бо минулого разу на її треку був прогрес і тепер потрібна робота іншої підгрупи, політичної.

Чому зустріч пройде в США, а не іншій країні?

У розпал війни на Близькому Сході американці не хочуть залишати власну країну. А тому запросили до себе.