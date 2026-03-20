Про це заявив речник Кремля Пєсков, якого цитує російське агентство "Інтерфакс".

Що відомо про переговори 21 березня?

США кілька разів відкладали зустрічі щодо України через війну на Близькому Сході. Але 19 березня президент Зеленський повідомив, що українська команда вирушила на переговори з американцями.

20 березня Пєсков заявив, що ці переговори будуть двосторонніми і пройдуть без участі російської делегації.

Це будуть двосторонні контакти українців з американцями,

– сказав речник російського диктатора.

Паузу у переговорах щодо України він назвав тимчасовою. А також додав, що сподівається на відновлення тристоронніх зустрічей найближчим часом.

"Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори", – сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, ще не зрозуміло, де саме ці переговори можуть пройти.

До слова, політолог Олег Саакян зазначив в ефірі 24 Каналу, що Трамп веде мирні перемовини, аби відновити економічну співпрацю з Росією. Водночас багато хто у США проти "здачі" України росіянам. Тож, на думку політолога, переговорний процес "помре" до літа 2026, а потім Трамп шукатиме винних, щоб не визнавати свій програш.

