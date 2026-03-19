Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що перенесення зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна – погана новина для України. Сторони у Пекіні могли порушити важливі для нашої держави питання у контексті російсько-української війни.

Чому Трамп переніс візит до Китаю?

Дмитро Кулеба вважає, якби американський лідер зустрівся із Сі Цзіньпіна, то одним із питань, яке б вони обговорювали, було припинення війни в Україні.

Зупинити Росію, не маючи порозуміння з Китаєм, майже неможливо. Тому у цьому сенсі нам така історія невигідна,

– сказав він.

Що ж стосується перенесення зустрічі із китайським лідером, то, на думку колишнього міністра закордонних справ України, це пов'язано із тим, що Трамп зараз у слабкій позиції, адже операція в Ірані затягується.

Цікаво. Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський вважає, що Трамп втратив важелі тиску на Китай. Ймовірно, саме тому відклав зустріч у Пекіні із Сі Цзіньпіном. Причиною можуть бути взаємовигідні відносини між Китаєм та Іраном.

Є припущення, що однією з непроголошених цілей США у протистоянні з іранською владою є прагнення зупинити експорт нафти з Ірану до Китаю. Проте зараз у Трампа немає механізмів, щоб контролювати цей процес.

Тобто він не може приїхати (до Китаю – 24 Канал) з важелем впливу в руках. Мовляв, тепер я контролюю, отримаєш ти нафту з Ірану чи ні,

– зауважив Кулеба.

Він підкреслив, що, попри війну, іранці й далі відправляють свої танкери до Китаю та Індії.

Крім того, є інформація, що китайська влада допомагає Ірану у війні з США. Достеменно не відомо як саме, але це може бути виробництво чи імпорт зброї.

Я думаю, для американців це зараз головна проблема. Але не очікую на цьому етапі ескалації у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами Америки через Іран. Це буде контрольований процес,

– додав колишній міністр закордонних справ України.

Тому, за його словами, якщо немає війни між США і Китаєм, то значить, і немає Третьої світової.

Як війна в Ірані впливає на відносини США та Китаю?