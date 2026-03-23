Делегації обговорювали планування спільного відновлення і розвитку держави. Про це повідомляє NV.
Дивіться також У США вже відбулась зустріч української команди з Кушнером і Віткоффом, – Зеленський
Що відомо про мирні переговори в Маямі?
Крім того, сторони обговорили можливу участь США у великому обміні полоненими. Українська сторона розраховує на повернення "насправді великої кількості" громадян. На зустрічі також порушували ширші геополітичні теми.
В Офісі президента України вважають розмову конструктивною. Зокрема, Кирило Буданов, який представляв Київ на переговорах, оцінив діалог із представниками Дональда Трампа як продуктивний.
Що відомо про двосторонні переговори в Маямі?
Рустем Умєров заявив, що вдалося досягти прогресу в узгодженні позицій і звузити коло спірних питань, а спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав перемовини конструктивними.
За словами Володимира Зеленського, сторони, зокрема, обговорювали питання обмінів полоненими, і наразі є сигнали про можливе їх продовження. Президент наголосив, що це могло б стати підтвердженням ефективності дипломатії. Однак остаточні деталі стануть відомі після повернення переговорної групи в Україну.
Стів Віткофф наголосив, що сторони зосередилися на звуженні та вирішенні ключових розбіжностей для наближення до всеосяжної мирної угоди.