Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Дивіться також Путін хоче не тільки Донбас: які ще плани має російський диктатор

З ким були зустрічі у США?

Володимир Зеленський повідомив про те, що у США відбулася двостороння зустріч між українською та американською делегаціями. Останню, за його словами, представляли Стів Віткофф та бізнесмен Джаред Кушнер.

Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна,

– написав президент.