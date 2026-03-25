Що Пєсков відпові на заяву Трампа?
Тристоронні переговори поки що призупинені, одназ відбуваються двосторонні переговори з американцями як з боку України, так і Росії.
Дмитро Пєсков підтвердив, що переговори Москви з Вашингтоном тривають і Росія нібито підтримує шлях до завершення війни.
Кожний раунд переговорів по Україні, можна сказати, наближає врегулювання, яке вочевидь повинно враховувати інтереси Росії,
– заявив прессекретар Путіна.
Що заявляв Дональд Трамп?
Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський близькі до укладання мирної угоди.
Також Трамп вкотре нагадав, що вже врегулював інші конфлікти, а саме начебто 8 воєн. Він сподівався, що війна Росії проти України буде "найлегшою" для завершення. Ситуацію, на його думку, ускладнюють складні відносини Путіна і Зеленського.