Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія зараз не демонструє жодного бажання завершувати війну. Сполучені Штати ж дійсно натякають на те, щоб віддати Донбас – і тоді будуть певні гарантії. Але це дивна конструкція.
Чи готова Україна піти на таку угоду?
За словами Подоляка, у випадку з Росією така формула взагалі не спрацює. Якщо їм віддати певну частину території, то після того диктатор Путін просто почне зазіхати на іншу землю. Він взагалі не зацікавлений в тому, аби припинити війну.
Крім того, поки незрозуміло, які саме гарантії безпеки готові надати Сполучені Штати. Наразі все це лунає лише теоретично.
Президент України наполягає на чіткій позиції. Ніхто віддавати землю в обмін на негарантоване непродовження війни точно не буде. Також гарантії безпеки мають бути проговорені та юридично зафіксовані в парламентів, Конгресі. І вони мають чітко почати працювати, якщо Росія порушить перемир'я. Не "колись там", а в конкретний момент. І це потрібно узгодити до початку перемир'я,
– зазначив Подоляк.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують гарантії безпеки для України з передачею Донбасу під контроль Росії. Також зараз Штати більше зосереджені на конфлікті з Іраном.
Попри все це, Росія досі не демонструє жодного бажання, аби завершити війну. Зараз фактично є три позиції. Росія не хоче завершувати війну та збирається продовжувати імітацію переговорів. США розповідають про обмін територій на гарантії безпеки. Україна ж вимагає, аби війна завершилася відносно справедливим фіналом.
Має бути зафіксований статус-кво по лінії фронту; негайне припинення вогню усюди. Має бути чітке розуміння, що буде з Росією, якщо вона порушить перемир'я. Також хто буде компенсувати усю ту шкоду, яку Росія завдала?
– зазначив Подоляк.
Мирні переговори: останні новини
- Тристоронні переговори між Україною, США та Росією фактично стали на паузу після того, як Штати та Ізраїль почали військову операцію в Ірані. Сталося це 28 лютого.
- 22 березня українська та американська делегації зустрілися у США. Там обговорювали різні безпекові та гуманітарні питання. Зрештою речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що переговори між українською та американською делегацією були змістовними. Але загального прогресу немає через позицію Росії, яка робить ставку на війну.
- Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Зеленський та Путін нібито близькі до укладання угоди. На його думку, поки не вдається домовитися через те, що обоє "ненавидять один одного".