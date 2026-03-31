Почему Брюссель бьет тревогу?

Во вторник представители государств собираются на экстренную встречу из-за энергетических угроз для ЕС, пишет Reuters.

Еврокомиссар в своем послании накануне встречи рекомендовал правительствам "вовремя подготовиться, учитывая возможные длительные перебои" с энергоресурсами.

Дело в том, что Европа очень зависит от импорта топлива. Поэтому рост мировых цен на энергоносители угрожает ее энергетической безопасности.

По словам Йоргенсена, наибольшее беспокойство у Брюсселя вызывает поставки нефтепродуктов в ближайшее время, в частности дизеля и авиатоплива.

Поэтому правительствам рекомендуют затянуть пояса:

воздерживаться от мероприятий, которые могут увеличить потребление горючего;

ограничить торговлю нефтепродуктами;

и даже снизить производство на европейских НПЗ.

Странам рекомендуется отложить любое техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, которое не является критически необходимым,

– отмечается в письме еврокомиссара.

Обратите внимание! Направления поставок нефти и природного газа в Европу после начала войны в Иране не пострадали, хотя тот и заблокировал Ормузский пролив. Основные объемы импорта энергоресурсов поступают из других регионов, но риски остаются из-за роста цен и конкуренции.

Как выросли цены на газ в Европе?

С начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на газ в Европе выросли более чем на 70%.

В начале марта стоимость газа достигла самого высокого уровня с 2023 года. А эксперты ззаначали, что таких бешеных темпов не видели со времен энергетического кризиса, которая произошла после начала полномасштабной войны в Украине, пишет Bloomberg.

Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Канала посянив, что через Ормузский пролив идет 42% экспорта мирового сжиженного газа. Поскольку из-за блокирования маршрута возник дефицит, в Европе цена на газ подскочила до 750 – 800 евро за тысячу метров кубических.

В расчете на украинские цены это – до 40 гривен за один куб.

У нас украинское население получает куб газа по государственным регулируемым ценам за 7,96 гривны. Украинская промышленность платит 27 – 28 гривен. В Европе – 40 гривен и такая цена на газ будет продолжать расти,

– сказал он.

Важно! Сейчас аналитики сходятся во мнении, что главным вопросом для газового рынка остается продолжительность боевых действий на Ближнем Востоке.

Почему Европа пострадала особенно сильно?