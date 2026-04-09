Чи чекати зростання цін на пальне понад 100 гривень?

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук, подальший стрибок цін на пальне в Україні можливий, якщо нафта продовжить дорожчати, але ймовірність такого сценарію не надто висока. На його думку, економіки країн світу не готові до надмірно високих цін на нафту.

Блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового постачання нафти та газу, продовжує тиснути на ринки. Країни шукають альтернативні джерела, щоб не зупиняти економіку, а конкуренція за доступні ресурси штовхає ціни вгору.

За даними Trading Economics, під час війни в Ірані на піку ціна нафти марки Brent досягала понад 112 доларів за барель у середині березня. Проте далі почала поступово знижуватися й 8 квітня впала нижче 95 доларів після заяви про двотижневе перемир'я між США та Іраном, яке згодом порушили. 9 квітня ф'ючерси підскочили до 99 доларів за барель.

За словами Юрія Корольчука, у разі затяжної війни на Близькому Сході ціни на нафту можуть продовжити зростати, однак експерт висловив скепсис щодо такого сценарію. Він пояснює, що навіть у разі продовження війни в Перській затоці бойові дії там не мають такої інтенсивності, як, наприклад, в Україні. Однак ціна на нафту не падає, бо багато гравців ринку намагаються заробити на кризі. Водночас світова економіка просто не готова платити надто високу ціну.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій Причина цього скепсису полягає в тому, що я не думаю, що війна в Ірані далі триватиме в такому вигляді, як зараз. Коли ситуація стабілізується й постачання нафти відновиться, показники на біржі швидко знизяться. У лютому, коли всі чекали на початок війни, ціну підтягували до 80 доларів за барель, а по суті 75 доларів за барель – це був максимум, якого досягли. 70 – 75 доларів – це та ціна, яку сьогодні готова платити планета.

В Україні, яка імпортує нафту й втратила власну інфраструктуру її переробки через удари Росії, ціни на пальне за майже півтора місяця істотно зросли. Найбільше здорожчали дизпаливо та автогаз.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 9 квітня середні ціни на пальне в Україні наступні:

бензин А-95 – 73,17 гривні за літр (+11,33 гривні проти 27 лютого або +18,3%);

(+11,33 гривні проти 27 лютого або +18,3%); дизельне паливо – 90,34 гривні за літр (+28,74 гривні проти 27 лютого або +46,7%);

(+28,74 гривні проти 27 лютого або +46,7%); газ автомобільний – 49,10 гривні за літр (+10,6 гривні проти 27 лютого або +27,5%).

З погляду Юрія Корольчука, ціни на пальне в Україні гіпотетично можуть перетнути позначку в 100 гривень за літр, однак це обернеться скороченням споживання й закриттям заправок.

Може бути 150 чи 200 гривень? Формально – може. Тому що є нафта, яку куплять, наприклад, за 200 доларів за барель. Її доставлять на завод і перероблять, а потім нафтопродукт продадуть далі в мережу. І далі вона сформує таку ціну. Ключове питання: хто буде купувати це пальне. Тому я скептично ставлюся до такого сценарію й не думаю, що в нас будуть ціни 150 – 200 гривень,

– підсумовує експерт.

Юрій Корольчук зазначив, що якщо ситуація у світі не зміниться, з другої половини квітня може початися поглиблення загальної економічної кризи, що потенційно може призвести до сценарію, коли ціни на пальне в Україні сягнуть 150 – 200 гривень за літр.

Водночас експерт підкреслив, що такий різкий стрибок малоймовірний найближчими днями. Аби ціни на заправках злетіли до таких рівнів, вартість нафти на світових ринках мала б швидко наблизитися до 200 доларів за барель. Лавиноподібне зростання до таких позначок у червні-липні він також вважає малоймовірним, хоча повністю виключати цього не можна.

Експерт також звернув увагу, що зростання ціни на нафту потягне за собою подорожчання практично всіх товарів і послуг.

