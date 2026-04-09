Про це повідомляє ABC News з посиланням на напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars.

Дивіться також Венс вирушить до Пакистану: стало відомо, коли зустрінуться США та Іран

Чому Іран знову блокує Ормузьку протоку?

Вранці 8 квітня, після досягнення перемир’я, два танкери змогли пройти протокою з дозволу Ірану. Однак уже згодом рух знову обмежили.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Вашингтон нібито порушив умови угоди, яка, за його словами, передбачала припинення ударів по Лівану. Попри це, Ізраїль продовжив атаки, зокрема по територіях, де діє угруповання "Хезболла".

Також іранська сторона повідомила про знищення безпілотника, який, як стверджується, порушив повітряний простір країни над провінцією Фарс.

Тим часом судна в Перській затоці отримали попередження від ВМС Ірану: у разі спроби пройти через Ормузьку протоку без дозволу їх можуть переслідувати та знищити.

Станом на 8 квітня після оголошення двотижневого перемир’я протоку змогли перетнути лише три суховантажі – "NJ Earth", "Daytona Beach" та "Hai Long 1".

До початку конфлікту 28 лютого цим маршрутом щодня проходило в середньому близько 138 суден.

Ормузька протока стала ключовим вузлом протистояння між Іраном, США та Ізраїлем. Через неї транспортується приблизно 20% світових поставок нафти та зрідженого природного газу, що робить будь-які обмеження руху критичними для глобальних ринків.

Трамп знову погрожує застосувати безпрецедентну силу проти Ірану