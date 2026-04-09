Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полуофициальное иранское информационное агентство Fars.

Почему Иран снова блокирует Ормузский пролив?

Утром 8 апреля, после достижения перемирия, два танкера смогли пройти проливом с разрешения Ирана. Однако уже потом движение снова ограничили.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон якобы нарушил условия соглашения, которое, по его словам, предусматривало прекращение ударов по Ливану. Несмотря на это, Израиль продолжил атаки, в частности по территориям, где действует группировка "Хезболла".

Также иранская сторона сообщила об уничтожении беспилотника, который, как утверждается, нарушил воздушное пространство страны над провинцией Фарс.

Между тем суда в Персидском заливе получили предупреждение от ВМС Ирана: в случае попытки пройти через Ормузский пролив без разрешения их могут преследовать и уничтожить.

По состоянию на 8 апреля после объявления двухнедельного перемирия пролив смогли пересечь только три сухогруза – "NJ Earth", "Daytona Beach" и "Hai Long 1".

До начала конфликта 28 февраля этим маршрутом ежедневно проходило в среднем около 138 судов.

Ормузский пролив стал ключевым узлом противостояния между Ираном, США и Израилем. Через него транспортируется примерно 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, что делает любые ограничения движения критическими для глобальных рынков.

