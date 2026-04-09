Участие США в переговорах в Пакистане подтвердила пресс-секретарь Каролин Ливитт. Об этом информирует Politico.

Что известно о вероятной встрече США и Иран?

Ожидается, что встреча представителей США и Ирана по вопросу прекращения огня состоится в столице Пакистана уже в эту субботу, 11 апреля.

Информация о проведении переговоров появилась на фоне сомнений в соблюдении объявленного двухнедельного перемирия, объявленного Трампом вечером 7 апреля.

Ливитт отметила, что в Пакистане к Венсу присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Шестинедельная операция в Иране, говорит пресс-секретарь, "достигла и превысила свои основные военные цели. В то же время она подчеркнула, что договоренности о прекращении огня являются "хрупкими по своей природе", а также предостерегла, что для установления длительного перемирия понадобится немало времени.

Действительно ли Ормузский пролив снова закрыт?

В то же время пресс-секретарь опровергла сообщения иранских СМИ о якобы повторном закрытии Ормузского пролива из-за израильских атак в Ливане, мол, такие действия являются "абсолютно неприемлемыми".

По ее словам, позиция Трампа остается неизменной: президент "хочет видеть пролив немедленно открытым без ограничений, и это то, к чему мы будем их обязывать".

Также Ливитт отметила, что ситуация с боевыми действиями в Ливане не входит в условия действующего прекращения огня и остается одним из ключевых разногласий в позициях с Тегераном.

Что этому предшествовало?