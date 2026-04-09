Участь США у переговорах в Пакистані підтвердила прессекретарка Каролін Лівітт. Про таке інформує Politico.

Що відомо про імовірну зустріч США та Іран?

Очікується, що зустріч представників США та Ірану щодо питання припинення вогню відбудеться у столиці Пакистану вже цієї суботи, 11 квітня.

Інформація про проведення перемовин з'явилась на тлі сумнівів у дотриманні оголошеного двотижневого перемир'я, оголошеного Трампом ввечері 7 квітня.

Лівітт зауважила, що у Пакистані до Венса приєднаються спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Шеститижнева операція в Ірані, каже прессекретарка, "досягла та перевищила свої основні військові цілі. Водночас вона підкреслила, що домовленості про припинення вогню є "крихкими за своєю природою", а також застерегла, що для встановлення тривалого перемир'я знадобиться чимало часу.

Чи справді Ормузьку протоку знову закрито?

Водночас речниця спростувала повідомлення іранських ЗМІ про нібито повторне закриття Ормузької протоки через ізраїльські атаки в Лівані, мовляв, такі дії є "абсолютно неприйнятними".

За її словами, позиція Трампа залишається незмінною: президент "хоче бачити протоку негайно відкритою без обмежень, і це те, до чого ми будемо їх зобов'язувати".

Також Лівітт наголосила, що ситуація із бойовими діями в Лівані не входить до умов чинного припинення вогню й залишається однією із ключових розбіжностей у позиціях із Тегераном.

