Зустріч може відбутися найближчими днями в Ісламабаді. Про це пише CNN.

Що відомо про майбутні переговори?

Президент США Дональда Трампа планує направити до Пакистану свого спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

За даними джерел, віцепрезидент Джей Ді Венс наразі не планує брати участь у переговорах, оскільки спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф, якого у Вашингтоні вважають очільником іранської делегації, також не буде присутній. Водночас Венс залишається у резерві та може приєднатися до переговорів, якщо вони покажуть прогрес.

Очікується, що частина команди віцепрезидента все ж буде присутня на зустрічі. Відомо, що Кушнер і Віткофф уже кілька місяців ведуть консультації з іранською стороною щодо потенційної угоди, яка стосується ядерних матеріалів Тегерана.

Зверніть увагу! Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп обмежений у часі, тоді як Іран затягує переговори й грає на виснаження. За його словами, у США виникають труднощі через відсутність єдиного центру ухвалення рішень у Тегерані. Крім того, ключовою перепоною для миру залишається небажання Ірану відмовлятися від високозбагаченого урану.

Як проходять перемовини для завершення війни на Близькому Сході?

На початку квітня Дональд Трамп заявив, що США та Іран нібито погодилися на двотижневе припинення вогню. Він також стверджував, що Вашингтон досяг своїх військових цілей і готовий переходити до переговорів про мирну угоду з Тегераном.

Згодом американський президент оголосив про намір США блокувати судна, які проходять через Ормузьку протоку без дозволу або після оплати Ірану, та наказав флоту зупиняти такі судна в міжнародних водах. У відповідь Тегеран відкинув ультиматуми Трампа і заявив, що не вестиме переговорів під тиском.

17 квітня Іран тимчасово відкрив Ормузьку протоку для комерційного судноплавства на період перемир'я в Лівані, однак уже наступного дня знову запровадив обмеження. У Тегерані пояснили це тим, що контроль над протокою зберігатиметься до припинення втручання США та гарантування вільного судноплавства.

Пізніше іранська сторона заявила, що не планує участі в новому раунді переговорів зі США. Там додали, що не визнають дедлайнів і ультиматумів у питаннях національних інтересів.