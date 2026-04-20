Про це пише CNN, цитуючи речника міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї.
Чи відбудеться другий раунд перемовин?
Есмаїла Багаї заявив, що Іран наразі не планує брати участь у другому раунді переговорів зі США. За його словами, іранці не вірять в дедлайни чи ультиматуми щодо питань національних інтересів країни.
Зазначається, що невизначеність щодо наступної зустрічі сторін посилилась, після того, як Сполучені Штати захопили судно під іранським прапором в Османській затоці. Ба більше, Тегеран назвав такі дії американців "агресією" та готується розслідувати інцидент.
"Іран ухвалить відповідне рішення щодо продовження переговорного шляху, надаючи пріоритет національним інтересам та проблемам", – уточнив Багаї, пише "Радіо Свобода".
У МЗС країни також прокоментували розбіжності країн у питанні ядерної програми. Іранські ЗМІ передають, що на жодному з етапів перемовин не порушували цю тему і варіант передачі збагаченого урану будь-кому не стоїть на порядку денному.
Тверда позиція країни – збереження ядерних досягнень на території Ірану,
– сказав речник іранського МЗС.
Есмаїл Багаї наголосив, що Іран може готуватись до мирної угоди з США лише за умови урахування його інтересів.