Про це пише CNN, цитуючи речника міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї.

Чи відбудеться другий раунд перемовин?

Есмаїла Багаї заявив, що Іран наразі не планує брати участь у другому раунді переговорів зі США. За його словами, іранці не вірять в дедлайни чи ультиматуми щодо питань національних інтересів країни.

Зазначається, що невизначеність щодо наступної зустрічі сторін посилилась, після того, як Сполучені Штати захопили судно під іранським прапором в Османській затоці. Ба більше, Тегеран назвав такі дії американців "агресією" та готується розслідувати інцидент.

"Іран ухвалить відповідне рішення щодо продовження переговорного шляху, надаючи пріоритет національним інтересам та проблемам", – уточнив Багаї, пише "Радіо Свобода".

У МЗС країни також прокоментували розбіжності країн у питанні ядерної програми. Іранські ЗМІ передають, що на жодному з етапів перемовин не порушували цю тему і варіант передачі збагаченого урану будь-кому не стоїть на порядку денному.

Тверда позиція країни – збереження ядерних досягнень на території Ірану,

– сказав речник іранського МЗС.

Есмаїл Багаї наголосив, що Іран може готуватись до мирної угоди з США лише за умови урахування його інтересів.