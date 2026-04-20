Есмінець, після 6 годин попереджень, наказав судну евакуюватися з машинного відділення. Про це повідомили в Центральному командуванні ЗС США.

Як есмінець застосовував гармату?

Ракетний есмінець USS Spruance перехопив теплохідний корабель Touska, коли той проходив через північну частину Аравійського моря зі швидкістю 17 вузлів.

Есмінець вивів з ладу рушійну установку судна Touska, влучивши кількома пострілами з 5-дюймової гармати MK 45 по його машинному відділенню.

Після цього на борт судна піднялися морські піхотинці США з 31 експедиційного загону.

Spruance застосував гармату для зупинки Touska

Нагадаємо, що за словами президента США Трампа, іранське судно було довжиною майже 274 метри та важило як авіаносець. Спроба прорвати блокаду закінчилася для нього невдало. Він уточнив, що наразі судно перебуває під контролем американських морпіхів. Триває перевірка вантажу на борту.

