Эсминец, после 6 часов предупреждений, приказал судну эвакуироваться из машинного отделения. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

Как эсминец применял пушку?

Ракетный эсминец USS Spruance перехватил теплоходный корабль Touska, когда тот проходил через северную часть Аравийского моря со скоростью 17 узлов.

Эсминец вывел из строя двигательную установку судна Touska, попав несколькими выстрелами из 5-дюймовой пушки MK 45 по его машинному отделению.

После этого на борт судна поднялись морские пехотинцы США из 31 экспедиционного отряда.

Spruance применил пушку для остановки Touska

Напомним, что, что по словам президента США Трампа, иранское судно было длиной почти 274 метра и весило как авианосец. Попытка прорвать блокаду закончилась для него неудачно. Он уточнил, что сейчас судно находится под контролем американских морпехов. Продолжается проверка груза на борту.

