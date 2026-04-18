По словам источников, некоторые торговые суда получили радиосообщение от иранских военно-морских сил о том, что стратегический пролив снова закрыт и никаким кораблям не разрешено проходить. Об этом пишут Reuters и Times of Israel.

Что известно об иранском обстреле танкеров?

Британская организация по морским торговым операциям (UKMTO) сообщила, что получила сигнал об обстреле танкера двумя скоростными катерами КСИР в 20 морских милях к северо-востоку от Омана.

По словам капитана танкера, катера открыли огонь без предупреждения по радио или какого-либо вызова.

В сообщении UKMTO отмечается, что судно и экипаж не пострадали и находятся в безопасности.

Что известно о закрытии Ормузского пролива Ираном?

Ранее морские трекеры зафиксировали конвой из восьми танкеров, проходивший через пролив. Это было первое значительное движение судов с начала американо-израильской войны против Ирана.

Однако впоследствии Иран заявил о восстановлении строгого военного контроля над узким маршрутом, через который до войны проходила примерно пятая часть мировой торговли нефтью.