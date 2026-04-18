Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Председатель Комитета национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи обнародовал заявление, в котором изложил позицию Тегерана относительно текущей ситуации в Ормузском проливе.

Пришло время ввести новый морской режим для Ормузского пролива,
– сказал он.

По его словам, в рамках этой новой системы только коммерческие суда, получившие разрешение от Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), смогут проходить определенными маршрутами после уплаты необходимых сборов.

В конце он предостерег: "Если США попытаются создать какие-либо препятствия для иранских судов, ситуация может быстро измениться".

Военный штаб Хатам аль-Анбия также заявил, что ситуация в Ормузском проливе будет оставаться "жестко контролируемой и неизменной" до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят ограничения на свободное передвижение иранских судов.

Как отмечают журналисты, с иранской стороны поступают противоречивые сигналы: Тегеран выражает недовольство американской блокадой и снова поднимает тему сборов за проход через пролив. В то же время это не новая риторика – подобные заявления уже звучали от нового верховного лидера Ирана, который говорил о новом порядке управления Ормузским проливом.

Какова предыстория?

  • 12 апреля Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут блокировать суда, которые будут пытаться пройти через Ормузский пролив. Кроме того, он поручил американскому флоту останавливать в международных водах корабли, оплатившие Ирану средства за транзит.

  • Трамп также предупредил, что ни одно судно, которое платит, по его словам, "незаконные сборы", не может рассчитывать на безопасное передвижение в открытом море.

  • 17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на период перемирия в Ливане. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

  • Однако уже на следующий день транзит через Ормузский пролив вернулся к предыдущему режиму жесткого военного контроля. В Тегеране заявили, что Соединенные Штаты продолжают политику недобросовестных действий, прибегая к "пиратству и морскому разбою" под прикрытием блокады.