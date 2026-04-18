Что сейчас происходит в Ормузском проливе?
Председатель Комитета национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи обнародовал заявление, в котором изложил позицию Тегерана относительно текущей ситуации в Ормузском проливе.
Пришло время ввести новый морской режим для Ормузского пролива,
– сказал он.
По его словам, в рамках этой новой системы только коммерческие суда, получившие разрешение от Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), смогут проходить определенными маршрутами после уплаты необходимых сборов.
В конце он предостерег: "Если США попытаются создать какие-либо препятствия для иранских судов, ситуация может быстро измениться".
Военный штаб Хатам аль-Анбия также заявил, что ситуация в Ормузском проливе будет оставаться "жестко контролируемой и неизменной" до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят ограничения на свободное передвижение иранских судов.
Как отмечают журналисты, с иранской стороны поступают противоречивые сигналы: Тегеран выражает недовольство американской блокадой и снова поднимает тему сборов за проход через пролив. В то же время это не новая риторика – подобные заявления уже звучали от нового верховного лидера Ирана, который говорил о новом порядке управления Ормузским проливом.
Какова предыстория?
12 апреля Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут блокировать суда, которые будут пытаться пройти через Ормузский пролив. Кроме того, он поручил американскому флоту останавливать в международных водах корабли, оплатившие Ирану средства за транзит.
Трамп также предупредил, что ни одно судно, которое платит, по его словам, "незаконные сборы", не может рассчитывать на безопасное передвижение в открытом море.
17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на период перемирия в Ливане. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Однако уже на следующий день транзит через Ормузский пролив вернулся к предыдущему режиму жесткого военного контроля. В Тегеране заявили, что Соединенные Штаты продолжают политику недобросовестных действий, прибегая к "пиратству и морскому разбою" под прикрытием блокады.