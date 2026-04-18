Об этом сообщают Iran International и The Times of Israel со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Смотрите также На кону – миллиарды долларов и ядерный статус: США и Иран обсуждают тайное соглашение, – Axios

Почему Иран открыл воздушное пространство?

СМИ, ссылаясь на сообщение управления, сообщают, что Иран открыл воздушные маршруты в восточной части воздушного пространства страны для международных рейсов, которые летят транзитом через это государство.

Отмечается, что утром открыли некоторые аэропорты, однако через более 3 часов после этого сайты отслеживания полетов еще не показывали никаких рейсов, которые пересекали Иран, а несколько из них избегали этого пути.



Ситуация в воздушном пространстве Ирана / Скриншот 24 Канала, Flightradar24

В управлении добавили, что полеты в аэропортах по всей стране будут восстанавливать постепенно, в зависимости от технической и операционной готовности военного и гражданского секторов к предоставлению пассажирских услуг.

Когда его закрыли?

Иран полностью закрыл свое воздушное пространство утром 28 февраля 2026 года, сразу после начала совместной операции США и Израиля против страны. Это стало следствием серии авиаударов по Тегерану и стратегическим объектам.

Западные СМИ сообщали, что ответные меры приняли на неопределенный срок. Также известно, что незадолго после этого свое воздушное пространство закрывали Израиль и ряд стран, расположенных рядом в этом регионе.

Что происходит на Ближнем Востоке?