Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Що Трамп відповів Ірану на закриття Ормузької протоки?

Дональд Трамп нагадав, що 18 квітня Іран вирішив відкрити вогонь в Ормузькій протоці. Президент США наголосив, що це було грубим порушенням угоди про припинення вогню.

Багато з цих пострілів було спрямовано на французький корабель та вантажне судно з Великої Британії. Це було не дуже приємно, чи не так?

– написав Трамп.

Американський лідер наголосив, що його представники вирушають до Ісламабаду, столиці Пакистану, для переговорів та прибудуть туди вже ввечері 20 квітня.

"Іран нещодавно оголосив, що закриває протоку, що дивно, бо наша блокада вже її закрила. Вони допомагають нам, не знаючи про це, і саме вони втрачають через закритий прохід 500 мільйонів доларів на день! Сполучені Штати нічого не втрачають", – заявив Дональд Трамп.

Він також написав, що багато суден прямують саме зараз до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися, завдяки іранському Корпусу вартових ісламської революції, який завжди хоче бути "крутими хлопцями".

Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну угоду і я сподіваюся, що вони (іранці – 24 Канал) її приймуть, бо якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. Більше ніякого "Містера доброго хлопця"!

– написав у Truth Social глава Білого дому.

Трамп запевнив, що іранський режим аятол "впаде швидко та легко", і якщо Тегеран не прийме американську угоду, то для нього "буде честю зробити те, що мало бути зроблено з Іраном іншими президентами протягом останніх 47 років".

Закінчив повідомлення американський лідер реченням: "Настав час припинити дію іранської машини смерті".



Дональд Трамп пригрозив Ірану через закриття Ормузької протоки / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

До речі, політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу наголосив, що ситуація щодо Ормузької протоки опинилась у патовій точці й нині незрозуміло, яким чином шукати вихід для розв'язання проблеми. Експерт озвучив 2 сценарії розв'язання кризи, один з яких передбачає, що війна на Близькому Сході повернеться в гарячу фазу.

