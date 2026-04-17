Про це Трамп повідомив американське медіа NewsNation. Водночас офіційний Тегеран поки не підтверджував таких домовленостей.

Що відомо про відмову Ірану від ядерної програми?

Трамп заявив про можливий прорив у переговорах з Іраном щодо його ядерної програми. За його словами, Тегеран погодився припинити збагачення урану, що є ключовою вимогою Вашингтона.

Він наголосив, що Іран також готовий співпрацювати у питанні подальшої долі вже накопиченого збагаченого урану. Серед варіантів розглядається його вивезення за межі країни або ж "розбавлення" до безпечного рівня під міжнародним контролем.

Іран погодився призупинити свою ядерну програму на невизначений термін. Більшість основних пунктів уже узгоджена, і це відбудеться досить швидко,

– заявив Дональд Трамп.

Американський лідер також підкреслив, що США не планують розблоковувати заморожені іранські активи, попри попередні повідомлення у ЗМІ. Він заперечив інформацію про можливе виділення Ірану 20 мільярдів доларів в обмін на ядерні поступки. Переговори між сторонами можуть продовжитися вже найближчими вихідними, і, за словами Трампа, вони перебувають на фінальному етапі. Він не виключив особистої участі у зустрічах, які, ймовірно, відбуваються за участі міжнародних посередників.

Водночас Іран офіційно не підтвердив заяви американського президента щодо припинення збагачення урану. Сторони також ще мають узгодити терміни можливих обмежень: США наполягають на 20 роках, тоді як Іран пропонує значно коротший період.

Крім того, обговорюється формат контролю над ядерною інфраструктурою Ірану. Зокрема, йдеться про переведення всіх об’єктів у надземний формат і припинення роботи підземних ядерних комплексів.

