Об этом пишет CNN, цитируя представителя министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи.
Состоится ли второй раунд переговоров?
Эсмаила Багаи заявил, что Иран пока не планирует участвовать во втором раунде переговоров с США. По его словам, иранцы не верят в дедлайны или ультиматумы по вопросам национальных интересов страны.
Отмечается, что неопределенность относительно следующей встречи сторон усилилась, после того, как Соединенные Штаты захватили судно под иранским флагом в Османском заливе. Более того, Тегеран назвал такие действия американцев "агрессией" и готовится расследовать инцидент.
"Иран примет соответствующее решение о продолжении переговорного пути, предоставляя приоритет национальным интересам и проблемам", – уточнил Багаи, пишет "Радио Свобода".
В МИД страны также прокомментировали разногласия стран в вопросе ядерной программы. Иранские СМИ передают, что ни на одном из этапов переговоров не поднимали эту тему и вариант передачи обогащенного урана кому-либо не стоит на повестке дня.
Твердая позиция страны – сохранения ядерных достижений на территории Ирана,
– сказал представитель иранского МИД.
Эсмаил Багаи отметил, что Иран может готовиться к мирному соглашению с США только при условии учета его интересов.
Что известно о захвате судна?
19 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США захватили судно Touska в Османском заливе. Он пытался пройти через блокаду в Ормузском проливе.
Американцы 6 часов предупреждали судно, но эсминец USS Spruance остановил его. Им пришлось открыть огонь, а на борт поднялись морские пехотинцы.
По словам Трампа, была пробита дыра в машинном отделении судна. Военные должны были проверить груз на борту.