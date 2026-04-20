Об этом пишет CNN, цитируя представителя министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи.

Состоится ли второй раунд переговоров?

Эсмаила Багаи заявил, что Иран пока не планирует участвовать во втором раунде переговоров с США. По его словам, иранцы не верят в дедлайны или ультиматумы по вопросам национальных интересов страны.

Отмечается, что неопределенность относительно следующей встречи сторон усилилась, после того, как Соединенные Штаты захватили судно под иранским флагом в Османском заливе. Более того, Тегеран назвал такие действия американцев "агрессией" и готовится расследовать инцидент.

"Иран примет соответствующее решение о продолжении переговорного пути, предоставляя приоритет национальным интересам и проблемам", – уточнил Багаи, пишет "Радио Свобода".

В МИД страны также прокомментировали разногласия стран в вопросе ядерной программы. Иранские СМИ передают, что ни на одном из этапов переговоров не поднимали эту тему и вариант передачи обогащенного урана кому-либо не стоит на повестке дня.

Твердая позиция страны – сохранения ядерных достижений на территории Ирана,

– сказал представитель иранского МИД.

Эсмаил Багаи отметил, что Иран может готовиться к мирному соглашению с США только при условии учета его интересов.

Что известно о захвате судна?