Заява, опублікована у соцмережі Трампа Truth Social, ймовірно, прозвучала щодо Ірану.

Трамп анонсував, що увечері 7 квітня світ дізнається "один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу".

Він зазначив, що ціла цивілізація може зникнути.

"Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і станеться. Однак, тепер, коли ми маємо повну та тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані уми, можливо, щось революційно чудове може статися, ХТО ЗНАЄ?" – написав Трамп.

47 років вимагання, корупції та смерті нарешті закінчаться. Благослови Боже Великий Народ Ірану!

– додав він.