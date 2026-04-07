Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, додавши, що Трамп застосовував лайку, погрози в бік Тегерану, наприкінці згадав Аллаха. Дивує те, що він опублікував такий емоційний допис в період, коли Захід відзначав велике релігійне свято – Великдень.

Трамп погрожує Ірану "пеклом"

Аналізуючи допис Трампа, політолог вказав на те, що його висловлювання нагадують крик відчаю. Він використав у бік Ірану нецензурні слова, вимагаючи аби політичний режим країни розблокував Ормузьку протоку, інакше США влаштують йому "пекло". Зі слів Фесенка, це виглядає як істерика.

Таке відчуття, що Трамп на межі нервового зриву був, коли це писав. Він поставив ультиматум, який завершиться у вівторок ввечері (7 квітня). Якщо Іран не виконає американські вимоги, а я думаю, що він їх не виконає, тоді Трамп погрожує організувати "День електростанцій" і "День мостів", США будуть їх руйнувати,

– озвучив Фесенко.

Політолог вказав на те, що, як показує досвід України, такі дії не призводять до завершення війни. Навпаки, вона стане ще жорсткішою з обох боків, може відбутися ескалація бойових дій.

До відома! Іран зупинив два судна Al Daayen і Rasheeda, які мали намір пройти через Ормузьку протоку в межах угоди зі США. Раніше Тегеран дав на це дозвіл, а угода буда укладена минулого тижня за посередництва Пакистану. Однак після зміни рішення з боку Тегерану танкерам довелося відкоригувати свій маршрут.

Пакистан хоче бути медіатором, а Китай стає активнішим

Сьогодні є намагання з різних боків зберегти переговорний процес між США й Іраном, змінити формат, вийти на певну угоду. Зі слів Фесенка, Пакистан запропонував свій варіант як цього досягти, проте він висловив скепсис, що сторони погодяться на це.

Іран явно не готовий і відчуває зараз, що має козирі. Головний полягає у здійснені вогневого контролю над Ормузькою протокою. Тому в Трампа з'явився такий нервовий допис,

– пояснив політолог.

Пакистан першочергово пропонує домовитися сторонам про припинення вогню. Далі починати переговори про угоду, яка б передбачала відкриття протоки, встановлення міжнародного режиму над її контролем. Як бонус для Ірану пропонується зняття з нього санкцій, розмороження фінансових активів, що дасть змогу відновити інфраструктуру країни.

Як пояснив політолог, якщо це спрацює і сторони домовляться, це буде важливим прецедентом. Це, за його переконанням, дасть шанс Україні активно просувати аналогічну історію в межах переговорів з США і Росією. Він вважає, що робити акцент треба не на територіальних питаннях, це шлях глухого кута, слід починати з припинення вогню.

"Іран має погодитись на міжнародний контроль за ядерними ресурсами країни, дати обіцянку, що він не буде реалізовувати програму зі створення ядерної зброї. Якщо це спрацює, це буде позитивним прецедентом і для України. Але поки що більше ознак того, що військові дії продовжуватимуться, навіть будуть посилюватись", – наголосив Фесенко.

Підсумовуючи, політолог зазначив, що активнішу роль в цих процесах починає відігравати Китай. Очільник МЗС країни Ван Ї провів розмову з російським колегою Сергієм Лавровим. Вони торкались теми ситуації на Близькому Сході, висловлювати своє прагнення у встановлені миру в цьому регіоні. На думку Фесенка, Пекін в цьому дійсно зацікавлений. А от щодо Росії – сумнівно, адже вона на цій війні зараз заробляє.

Зауважте! На думку політолога Максима Несвійтайлова, президент США наразі перебуває у відчаї. З його слів, те, що планує робити в Ірані американська армія, вказує на безсилля Сполучених Штатів. Він переконаний, що у Трампа відсутня стратегія.

