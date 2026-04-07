Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, добавив, что Трамп применял брань, угрозы в сторону Тегерана, в конце вспомнил Аллаха. Удивляет то, что он опубликовал такое эмоциональное сообщение в период, когда Запад отмечал большой религиозный праздник – Пасху.

Смотрите также Политики США обеспокоены психическим состоянием Трампа после его публичных матов в адрес Ирана

Трамп угрожает Ирану "адом"

Анализируя сообщение Трампа, политолог указал на то, что его высказывания напоминают крик отчаяния. Он использовал в сторону Ирана нецензурные слова, требуя чтобы политический режим страны разблокировал Ормузский пролив, иначе США устроят ему "ад". По словам Фесенко, это выглядит как истерика.

Такое ощущение, что Трамп на грани нервного срыва был, когда это писал. Он поставил ультиматум, который завершится во вторник вечером (7 апреля). Если Иран не выполнит американские требования, а я думаю, что он их не выполнит, тогда Трамп угрожает организовать "День электростанций" и "День мостов", США будут их разрушать,

– озвучил Фесенко.

Политолог указал на то, что, как показывает опыт Украины, такие действия не приводят к завершению войны. Наоборот, она станет еще жестче с обеих сторон, может произойти эскалация боевых действий.

К сведению! Иран остановил два судна Al Daayen и Rasheeda, которые намеревались пройти через Ормузский пролив в рамках соглашения с США. Ранее Тегеран дал на это разрешение, а соглашение буда заключено на прошлой неделе при посредничестве Пакистана. Однако после изменения решения со стороны Тегерана танкерам пришлось откорректировать свой маршрут.

Пакистан хочет быть медиатором, а Китай становится активнее

Сегодня есть попытки с разных сторон сохранить переговорный процесс между США и Ираном, изменить формат, выйти на определенное соглашение. По словам Фесенко, Пакистан предложил свой вариант как этого достичь, однако он выразил скепсис, что стороны согласятся на это.

Иран явно не готов и чувствует сейчас, что имеет козыри. Главный заключается в осуществлении огневого контроля над Ормузским проливом. Поэтому у Трампа появилось такое нервное сообщение,

– объяснил политолог.

Пакистан в первую очередь предлагает договориться сторонам о прекращении огня. Далее начинать переговоры о соглашении, которое бы предусматривало открытие пролива, установление международного режима над его контролем. В качестве бонуса для Ирана предлагается снятие с него санкций, размораживание финансовых активов, что позволит восстановить инфраструктуру страны.

Как пояснил политолог, если это сработает и стороны договорятся, это будет важным прецедентом. Это, по его убеждению, даст шанс Украине активно продвигать аналогичную историю в рамках переговоров с США и Россией. Он считает, что делать акцент надо не на территориальных вопросах, это путь тупика, следует начинать с прекращения огня.

"Иран должен согласиться на международный контроль за ядерными ресурсами страны, дать обещание, что он не будет реализовывать программу по созданию ядерного оружия. Если это сработает, это будет положительным прецедентом и для Украины. Но пока больше признаков того, что военные действия будут продолжаться, даже будут усиливаться", – отметил Фесенко.

Подытоживая, политолог отметил, что активную роль в этих процессах начинает играть Китай. Глава МИД страны Ван И провел разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они касались темы ситуации на Ближнем Востоке, выражать свое стремление в установлении мира в этом регионе. По мнению Фесенко, Пекин в этом действительно заинтересован. А вот насчет России – сомнительно, ведь она на этой войне сейчас зарабатывает.

Заметьте! По мнению политолога Максима Несвийтайлова, президент США сейчас находится в отчаянии. По его словам, то, что планирует делать в Иране американская армия, указывает на бессилие Соединенных Штатов. Он убежден, что у Трампа отсутствует стратегия.

Какие еще заявления сделал на днях Трамп по Ирану?