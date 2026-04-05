Политолог Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, почему США прибегает к жесткой риторике в отношении Ирана. Он отметил, как повлияют провалы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на ситуацию внутри страны.

Какие возможные последствия ударов США и Израиля по Ирану?

Несвитайлов напомнил, что Израиль уже наносил удары по нефтяной промышленности Ирана и планирует это делать дальше. Если же он нанесет удары по электростанциям, а и Иране и без того есть большие проблемы с электроснабжением, то это может привести к тяжелым последствиям.

Также опасны обстрелы центров опреснения воды, потому что Иран нанесет зеркальные удары, например, по Саудовской Аравии, Катару и другим ближневосточным странам. Они, по его словам, очень зависимы от искусственного опреснения воды, и это может привести к гуманитарному кризису на всем Ближнем Востоке.

То, что сейчас собираются делать США, указывает на их бессилие. Трамп в отчаянии, у него нет стратегии. Поэтому Соединенные Штаты уподобляются России, которая тоже наносит удары по объектам энергетики Украины,

– заметил политолог.

Кроме того, действия Трампа на Ближнем Востоке влияют на ситуацию внутри США, где также он не имеет желаемых результатов.

"Президент США начал масштабные чистки в своей администрации, в правительстве. Первой полетела генеральный прокурор Пэм Бонди, которая была едва ли не самой главной подхалимкой Трампа и готова была делать все что угодно, чтобы защитить его. Однако ему этого было мало, ее уволили, ведь она недостаточно прикрыла Трампа по делу Эпштейна и плохо преследовала его политических оппонентов. Однако это только начало", – уверен Максим Несвитайлов.

Обратите внимание! Дональд Трамп также может уволить с должностей министра торговли Говарда Латника, из-за упоминания о его связях с Джеффри Эпштейном, и министра армии США Дэна Дрисколла, который участвовал в переговорах с Украиной. Также среди возможных кандидатов на "вылет" – директора ФБР Кэш Патель и министр труда Лори Чавес-Деремер.

Одной из возможных кандидаток на увольнение может стать директор национальной разведки Тулси Габбард. Ее часто связывают с Россией, в частности, она выступает на российском телевидении. Поэтому, по словам политолога, можно было бы предположить, что поскольку Россия поддерживает Иран, а глава американской разведки якобы связана с Москвой, то за это Габбард можно было бы убрать.

Однако Несвитайлов считает, что дело не в том – на самом деле Трампу не нравятся те разведданные, которые ему предоставляет американская разведка. Он считает, что ведомство некомпетентно и передает ему якобы ложную информацию.

Отдаст ли Трамп приказ об атаке по энергообъектам Ирана?