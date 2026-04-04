Соответствующее заявление Трамп сделал в соцсети, передает мониторинговый ресурс Clash Report.

Чем Трамп пригрозил Ирану?

Американский лидер написал, что ранее дал Ирану десять дней на заключение соглашения или открытие Ормузского пролива. Теперь, по его словам, этот срок почти исчерпан. Тегерану осталось всего 48 часов, иначе страну ждут масштабные последствия и жесткий ответ.

48 часов, прежде чем на них обрушится ад,

– подчеркнул Трамп.

К слову, ранее политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала предположил, что для Дональда Трампа настоящим успехом станет не громкая риторика, а достижение конкретного результата. По его мнению, события вокруг Ирана могут развиваться по совсем другому, менее очевидному, сценарию.

Стоит также напомнить, что блокирование Тегераном Ормузского пролива повлекло ухудшение экономической ситуации, в частности из-за невозможности свободно транспортировать нефть. Ведь пролив, а также остров Харк являются стратегически важными не только для региона, но и для всего мира.



Что известно об Ормузском проливе

