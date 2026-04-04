В то же время такие заявления не имеют никакого независимого подтверждения. Об этом Лукашенко заявил на открытии поликлиники в Минске.

Как Лукашенко якобы влияет на решение Трампа?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты якобы начали выполнять его рекомендации, которые он ранее давал президенту США Дональду Трампу. Соответствующее заявление он сделал во время открытия поликлиники в Минске.

По словам Лукашенко, во время предыдущих контактов он якобы советовал американской стороне не вмешиваться в возможный конфликт между Израилем и Ираном. Он утверждает, что Вашингтон начал менять свою политику в соответствии с этими рекомендациями.

Белорусский политик также вспомнил ситуацию на Ближнем Востоке и заявил, что Израиль якобы стремился втянуть США в войну против Ирана. Лукашенко выразил убеждение, что американская сторона должна воздержаться от прямого участия в конфликте.

Кстати, американцы – молодцы, начали делать то, что я Трампу посоветовал во время последних переговоров. Могу уже сегодня сказать. Приехали к нему израильтяне – про Холокост забыли, Сектор Газы выровняли, там детки погибли – хотели его звать против Ирана воевать. Ушел. Что делать сейчас?

– говорил Лукашенко.

Кроме этого, он привел собственную позицию относительно международных конфликтов, заявив, что страны не должны "воевать чужими руками". Лукашенко также утверждает, что советовал позволить Израилю самостоятельно действовать в противостоянии с Ираном без вмешательства США. В своей речи он затронул и тему Венесуэлы, упомянув президента Николас Мадуро. Лукашенко заявил, что предупреждал о возможных последствиях вмешательства во внутренние дела других государств.

При этом он высказал мнение, что Соединенные Штаты якобы уже начали постепенно уменьшать свое присутствие в регионе. По его убеждению, это свидетельствует о том, что "здравый смысл взял верх".

Никаких подтверждений того, что заявления Лукашенко соответствуют действительности или что его советы имели реальное влияние на политику США, пока нет. Официальные представители американской стороны не комментировали эти высказывания.

