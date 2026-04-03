Стоит заметить, что таких судов есть не более одной эскадрильи. Как рассказал 24 Каналу авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, современных разработок даже меньше, чем 10.

Повлияет ли поражение самолетов на ситуацию на Ближнем Востоке?

Хотя уничтожение американских самолетов не является официально подтвержденным, но такое развитие событий вполне возможно. Большинство баз США не оборудованы системами радиоэлектронной борьбы, которые могли бы уменьшать точность ударов, или системами, которые бы противодействовали ударным беспилотникам.

Благодаря тому что американские объекты не защищены такими средствами, они подвергаются легкому уничтожению со стороны врага, поэтому потенциально Иран мог уничтожить эти самолеты.

"Я думаю, это реально, потому что есть ряд фото, которые вполне вероятно подтверждают удар. Если мыслить логически, то для Ирана это не будет проблема, потому что они уже уничтожали дорогостоящие радары, системы. Поэтому в этом нет ничего удивительного", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.



Вероятное место удара Ирана по базе США в Саудовской Аравии / Фото иранских СМИ

На США это критически не повлияет, потому что страна может построить такие самолеты, конечно, понадобится время на работу, но в целом мы видим тенденцию к изменениям. Уже сейчас мир движется к тому, чтобы больше использовать малые системы, то есть малые самолеты, которые будут контролировать воздушное пространство.

Обратите внимание! В Defence Express отметили, что повреждения могли получить сразу два редких самолета радиоэлектронной борьбы EC-130H Compass Call. Вероятно, произошло попадание иранской баллистики. Всего таких самолетов построено 14, но в использовании может быть от 2 до 4. То есть одним ударом фактически уничтожена половина авиапарка этих самолетов.

Интересно, что после удара из США вылетели два новых самолета EA-37B Compass Call. Фактически это подтверждает поражение, ведь самолеты, вероятно, направлялись на замену уничтоженным.

В Defence Express также сообщили, что EC-130H Compass Call является достаточно старым самолетом. Он совершил свой первый полет в 1981 году, а поступил в эксплуатацию в 1983 году. Если поражение действительно произошло, то, вероятно, эти самолеты спишут, чтобы не тратить ресурсы на ремонт самолета, у которого истекает срок эксплуатации.

По словам авиаэксперта, кардинально ситуация на Ближнем Востоке сейчас не изменится, так же не будет кардинального влияния на способности США. Более того, сегодня основные операции американских и израильских Воздушных сил завершены.

Эти самолеты были особенно нужны в первые дни, когда осуществляли точечные удары по большому количеству целей, когда одновременно поднимались около 200 самолетов. Сегодня война на Ближнем Востоке имеет несколько иной характер.

