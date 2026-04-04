Лидер США также не прокомментировал ход поисково-спасательной операции. Об этом сообщили в NBCnews.
Что известно о заявлении Трампа?
В коротком телефонном интервью президент США отказался обсуждать ситуацию с поиском американских пилотов в Иране после сбития F-15.
В издании отметили, что лидер США лишь выразил недовольство некоторыми материалами в медиа по "этой сложной и деликатной спасательной операции".
Трамп также отметил, что сбивание самолета никак не повлияет на ход переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, "война продолжается и США принимают в ней участие".
Напомним, что иранские СМИ 3 апреля писали, якобы КСИР сбил американский самолет. Впоследствии эту информацию подтвердили на Западе. Двух пилотов, судя по всему, ищут как американцы, так и иранцы. Чуть позже американский чиновник в общении с Reuters признал: американский истребитель был действительно сбит над Ираном, продолжается поисково-спасательная операция.
