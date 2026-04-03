Об этом сообщает Axios. Журналисты уже назвали новость сенсационной.

Что известно о сбитии истребителя США в Иране?

Источники Axios подтвердили, что Иран сбил американский истребитель. Продолжаются поисково-спасательные работы по поиску членов экипажа.

Это был бы первый случай с начала войны, когда американский самолет был сбит вражеским огнем. (...) Судя по фотографиям и видео, это истребитель F-15. Это сенсационная новость,

– говорится в медиа.

Чуть позже американский чиновник в общении с Reuters признал: американский истребитель был действительно сбит над Ираном, продолжается поисково-спасательная операция.

Впоследствии источники AP и CNN сообщили, что одного из двух членов экипажа спасли. Известно, что Израиль помогает США в поисках. В то же время Пентагон не предоставил изданию новые подробности об уничтожении самолета, кроме подтверждения факта.

Прессекретарь Белого дома Каролина Ливитт в предварительном заявлении добавила, что президента Дональда Трампа проинформировали о происшествии.

Axios напомнили, что 3 апреля иранские государственные СМИ опубликовали фото и видео, где якобы видны части сбитого самолета и одно из катапультных кресел.

Что пишут в Иране о сбивании самолета США?

Иранское издание Tasnim News информирует, что есть разные версии о судьбе пилотов. По одной, летчики катапультировались, а согласно другой, могут быть в плену.

Слухи гласят, что американцы, предполагая, что их пилот жив, пытались вывезти его за пределы Ирана, но некоторые источники утверждают, что, вероятно, этот пилот был захвачен иранскими силами,

– говорится в заметке.

Интересно, что иранцы указывали самолет как F-35. Его якобы сбила ПВО на территории Ирана. Но Axios пишет, что это F-15.

Также в Иране выложили издевательскую иллюстрацию, где с помощью фигурок Lego показали ситуацию: американский пилот убегает от иранцев, а за ним тянется парашют.



В Иране радуются сбитию американского самолета / Скриншот 24 Канала

Также иранцы пишут, что над провинцией Хузестан низко летают американские воздушные силы – именно там могут находиться пилоты.

Американцы с помощью нескольких вертолетов Black Hawk, одного самолета Hercules 130, а также используя разведывательные беспилотники, ищут пилота истребителя, который сегодня утром был атакован вооруженными силами Ирана. Обычно пилоты истребителей подключены к GPS, который в случае катапультирования может сообщить об их местонахождении. Однако площадь, которую проверяют американцы, свидетельствует о том, что они не знают точного места пребывания пилота и ищут его другими способами,

– подчеркнуло Tasnim News.

Еще в Иране утверждали, якобы к поискам подключился ЦАХАЛ. В Израиле это опровергли.

Следует сказать, что иранские СМИ пропагандистские, поэтому к их информации надо относиться критически. В целом Тегеран заявляет, что сбил уже второй истребитель F-35. Речь о случае, который произошел 19 марта.

США могли потерять еще и вертолет

Репортер Newsmax добавила, что возможно также над Ираном был сбит вертолет Black Hawk. Очевидцы якобы видели след дыма от него при поиске второго американського пилота F-15.

Америка теряет самолеты на Ближнем Востоке

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Иран мог уничтожить половину авиапарка редких самолетов США. Речь идет о редких самолетах радиоэлектронной борьбы EC-130H Compass Call.