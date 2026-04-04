Лідер США також не прокоментував хід пошуково-рятувальної операції. Про це повідомили в NBCnews.
Що відомо про заяву Трампа?
В короткому телефонному інтерв'ю президент США відмовився обговорювати ситуацію з пошуком американських пілотів в Ірані після збиття F-15.
У виданні зазначили, що лідер США лише висловив невдоволення деякими матеріалами в медіа щодо "цієї складної та делікатної рятувальної операції".
Трамп також наголосив, що збиття літака ніяк не вплине на хід переговорів щодо ситуації на Близькому Сході. За його словами, "війна триває і США беруть у ній участь".
Нагадаємо, що іранські ЗМІ 3 квітня писали, нібито КВІР збив американський літак. Згодом цю інформацію підтвердили на Заході. Двох пілотів, судячи з усього, шукають як американці, так і іранці. Трохи згодом американський чиновник у спілкуванні з Reuters визнав: американський винищувач був справді збитий над Іраном, триває пошуково-рятувальна операція.
Іран міг знищити рідкісні американські літаки EC-130H Compass Call, які перебували у Саудівській Аравії, є ймовірні фото удару. Проте удар кардинально не змінить ситуацію на Близькому Сході.
Дональд Трамп заявив, що США зможуть легко відкрити Ормузьку протоку, яка перекрита Іраном, але це займе деякий час.
США стикаються з вибором між припиненням операції в Ірані з репутаційними втратами або переходом до наземних дій, оскільки стратегічні цілі для авіаударів майже вичерпані.