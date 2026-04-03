Про це пише New York Times, посилаючись на двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними.

Що відомо про падіння літака?

Повідомляється, що авіатрощі зазнав штурмовик A-10 Warthog. Він розбився над Ормузькою протокою.

Довідково. A-10 Thunderbolt II, відомий також як Warthog, – американський броньований одномісний штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей.



Він був прийнятий на озброєння у березні 1977. Серійне виробництво завершили у 1984. Загалом було випущено 715 літаків.

Літак впав приблизно тоді ж, коли над Іраном збили ще один літак американських ВПС F-15E.

За даними NBC, під час пошуків F-15 Іран підбив два американські рятувальні гелікоптери. Весь екіпаж у безпеці.

Один пілот, який був на борту А-10, врятувався.

Інші деталі інциденту наразі невідомі.

Що відомо про попередню втрату?