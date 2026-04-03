Про це пише New York Times, посилаючись на двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними.
Дивіться також Ще трохи часу – і ми легко розблокуємо Ормузьку протоку, – Трамп
Що відомо про падіння літака?
Повідомляється, що авіатрощі зазнав штурмовик A-10 Warthog. Він розбився над Ормузькою протокою.
Довідково. A-10 Thunderbolt II, відомий також як Warthog, – американський броньований одномісний штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей.
Він був прийнятий на озброєння у березні 1977. Серійне виробництво завершили у 1984. Загалом було випущено 715 літаків.
Літак впав приблизно тоді ж, коли над Іраном збили ще один літак американських ВПС F-15E.
За даними NBC, під час пошуків F-15 Іран підбив два американські рятувальні гелікоптери. Весь екіпаж у безпеці.
Один пілот, який був на борту А-10, врятувався.
Інші деталі інциденту наразі невідомі.
Що відомо про попередню втрату?
Іран заявив, що збив американський винищувач F-15 вранці 3 квітня. Згодом це підтвердили американські чиновники. Одного з двох членів екіпажу врятували. Пошуки іншого тривають. Американці відправили шукати його за допомогою кількох гелікоптерів Black Hawk, одного літака Hercules 130, а також використовуючи розвідувальні безпілотники.
До слова, 3 квітня також стало відомо, що Іран міг знищити рідкісні американські літаки EC-130H Compass Call, які перебували у Саудівській Аравії. Як розповів 24 Каналу Анатолій Храпчинський, авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства, таких літаків у США менше 10 одиниць.