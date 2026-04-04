Водночас такі заяви не мають жодного незалежного підтвердження. Про це Лукашенко заявив на відкритті поліклініки у Мінську.

Дивіться також Трамп вперше прокоментував збиття Іраном винищувача F-15

Як Лукашенко нібито вливає на рішення Трампа?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати нібито почали виконувати його рекомендації, які він раніше давав президенту США Дональд Трамп. Відповідну заяву він зробив під час відкриття поліклініки у Мінську.

За словами Лукашенка, під час попередніх контактів він нібито радив американській стороні не втручатися у можливий конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він стверджує, що Вашингтон почав змінювати свою політику відповідно до цих рекомендацій.

Білоруський політик також згадав ситуацію на Близькому Сході та заявив, що Ізраїль нібито прагнув втягнути США у війну проти Ірану. Лукашенко висловив переконання, що американська сторона мала б утриматися від прямої участі у конфлікті.

До речі, американці – молодці, почали робити те, що я Трампу порадив під час останніх переговорів. Можу вже сьогодні сказати. Приїхали до нього ізраїльтяни – про Голокост забули, Сектор Гази вирівняли, там дітки загинули – хотіли його звати проти Ірану воювати. Пішов. Що робити зараз?

– казав Лукашенко.

Окрім цього, він навів власну позицію щодо міжнародних конфліктів, заявивши, що країни не повинні "воювати чужими руками". Лукашенко також стверджує, що радив дозволити Ізраїлю самостійно діяти у протистоянні з Іраном без втручання США. У своїй промові він торкнувся і теми Венесуели, згадавши президента Ніколас Мадуро. Лукашенко заявив, що попереджав про можливі наслідки втручання у внутрішні справи інших держав.

При цьому він висловив думку, що Сполучені Штати нібито вже почали поступово зменшувати свою присутність у регіоні. На його переконання, це свідчить про те, що "здоровий глузд взяв гору".

Жодних підтверджень того, що заяви Лукашенка відповідають дійсності або що його поради мали реальний вплив на політику США, наразі немає. Офіційні представники американської сторони не коментували ці висловлювання.

Війна США з Іраном: останні новини