Відповідну заяву Трамп зробив у соцмережі, передає моніторинговий ресурс Clash Report.

Чим Трамп пригрозив Ірану?

Американський лідер написав, що раніше дав Ірану десять днів на укладення угоди або відкриття Ормузької протоки. Тепер, за його словами, цей термін майже вичерпано. Тегерану залишилося лише 48 годин, інакше на країну чекають масштабні наслідки та жорстка відповідь.

48 годин, перш ніж на них обвалиться пекло,

– підкреслив Трамп.

До речі, раніше політичний експерт Андрій Городницький в етері 24 Каналу припустив, що для Дональда Трампа справжнім успіхом стане не гучна риторика, а досягнення конкретного результату. На його думку, події навколо Ірану можуть розвиватися за зовсім іншим, менш очевидним, сценарієм.

Варто також нагадати, що блокування Тегераном Ормузької протоки спричинило погіршення економічної ситуації, зокрема через неможливість вільно транспортувати нафту. Адже протока, а також острів Харк є стратегічно важливими не лише для регіону, а й для всього світу.



Що відомо про Ормузьку протоку / Інфографіка 24 Каналу

