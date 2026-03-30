Речь идет об ударах США по электростанциям Ирана. Об этом американский президент написал в сети Truth Social.

Как Трамп угрожает Ирану?

Президент США прямо предупредил руководство Ирана о возможных ударах по нефтяным скважинам и электростанциям страны в случае отказа открывать Ормузский пролив.

Важно! Этот пролив соединяет Персидский залив (на западе) с Оманским заливом и Аравийским морем (на востоке). На него приходится примерно одна пятая часть мировых поставок нефти.

"Мы завершим наше замечательное "пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), которых мы намеренно еще не "касались". Это будет местью за наших многочисленных солдат и других, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего "террора" старого режима", – говорится в заметке Трампа.

В то же время он заявляет о продвижении в мирных переговорах с "новым и более умным" руководством Ирана.