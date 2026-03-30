Йдеться про удари США по електростанціях Ірану. Про таке американський президент написав у мережі Truth Social.

Як Трамп погрожує Ірану?

Президент США прямо попередив керівництво Ірану про можливі удари по нафтових свердловинах та електростанціях країни у разі відмови відкривати Ормузьку протоку.

Важливо! Ця протока з'єднує Перську затоку (на заході) з Оманською затокою та Аравійським морем (на сході). На неї припадає приблизно одна п'ята частина світових постачань нафти.

"Ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харк (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не "торкалися". Це буде помстою за наших численних солдатів та інших, яких Іран знищив і вбив протягом 47-річного "терору" старого режиму", – мовиться у дописі Трампа.

Водночас він заявляє про просування у мирних переговорах з "новим і більш розумним" керівництвом Ірану. Зазначимо, що днями іранське керівництво таки дало дозвіл 20 суднам під прапорами Пакистану проходити Ормузькою протокою.