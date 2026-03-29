Водночас двом кораблям дозволено проходити протокою щодня. Про таке поінформував очільник МЗС Пакистану Ішак Дар.

Чому Ормузька протока така важлива для судноплавства?

Варто зауважити, що на Ормузьку протоку припадає приблизно одна п'ята частина світових поставок нафти.

28 лютого розпочалася спільна американсько-ізраїльська операція проти Ірану. Це підштовхнуло Тегеран до закриття Ормузької протоки й нині є центральним питанням конфлікту.

До слова, протока з'єднує Перську затоку (на заході) з Оманською затокою та Аравійським морем (на сході). Вона пролягає між Іраном на півночі та Оманом і ОАЕ на півдні.

Раніше повідомлялося, що Іран дозволятиме прохід через протоку лише тим суднам, які не беруть участі у ворожих діях проти країни та дотримуються встановлених Тегераном правил. Водночас з окремих комерційних суден стягуватимуться транзитні платежі.

Загострення ситуації в регіоні спричинило погіршення економічної стабільності в усьому світі. Існує ризик ескалації, за якої Іран може спричинити різке зростання цін на нафту – аж до 200 доларів за барель.

Країни Перської затоки вживають заходів для стабілізації становища. Зокрема, ОАЕ ініціюють створення так званих "Ормузьких сил безпеки" для захисту протоки від потенційних атак Ірану,

Зауважте! Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу застеріг, що тривале подорожчання нафти може спровокувати глобальну економічну кризу.

